Özalp’ta Buz Kırma Çalışması

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından ev ve iş yerlerine ait çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı ekipleri, buz sarkıtlarının tehlike oluşturması üzerine harekete geçti. İtfaiye aracı yardımıyla çatılardaki buzlar tek tek kırılarak temizlendi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşları buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.