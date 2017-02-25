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Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi

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Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında, Ozan Çoban'la "Klasik Müzikli Söyleşi" düzenlendi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında, Ozan Çoban'la "Klasik Müzikli Söyleşi" düzenlendi.

Kumbara Kültür Sanat Merkezinin organizasyonuyla gerçekleşen söyleşide Ozan Çoban, çocuklarla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikle ilgili TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çocuklara gelenekselleşmiş dinleti düzeninden farklı olarak; eserler ve besteciler hakkında öz bilgileri paylaştıkları belirtildi. Yetkililer, "Günümüzle yapılan ilişkilendirmeler ise, paylaşılan bilgileri çocuklarımızın akıllarında daha kalıcı hale getiriyor. Bilgiler paylaşıldıktan sonra eserler canlı olarak seslendiriliyor. Böylece edinilmiş bilgi, uygulamalı olarak izlenebilir hale geliyor ve unutulup giden teorik bilgiler olmaktan öteye taşınmış oluyor. Tüm program boyunca anlatılan bilgiler, barkovizyondan görsellerle destekleniyor. Çocuklarımıza performanslarını sergileme fırsatı sunarak, motivasyonlarını yükseltmek, özgüvenlerini sağlamlaştırmak ve diğer çocuklarımıza teşvik edici olmaları hedefleniyor. Her etkinlikte çocukların düşünme mekanizmasının sağlıklı şekilde çalışmasını, kitap okuma alışkanlığı, tiyatro, satranç ve doğru müziği yaşamlarında birer hobi olmaktan öteye taşımaları ve kendilerine bu alışkanlıklara ait hissetmeleri için sahne çocuklara bırakılıyor. Ozan Çoban'a ve Kumbara Kültür Sanat Merkezine katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dediler.

Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi

Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi

Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi

Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi

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