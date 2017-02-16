Ozan Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığında Soma'da yaptığı konuşma sonrası soruşturma başlatıldığı...

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığında Soma'da yaptığı konuşma sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'nın yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi, "15 Şubat 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda 13 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen konferansta konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan ERDEM'in "Bu referandum oylamasında yüzde elliyi geçemezsek iç savaşa hazır olun" şeklinde sözler sarf ettiği yönünde haberler yapılması üzerine, olayın mahiyetini araştırmak ve ilgilinin konuşma içeriğinde suç teşkil eden ifadeler bulunup bulunmadığını tespit etmek için Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.