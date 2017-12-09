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Özat: “3 Puanı Kaçırdık"

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Özat: “3 Puanı Kaçırdık"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ikinci yarı oynanan oyunla 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ikinci yarı oynanan oyunla 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, "Maçın başında 1 puan deselerdi, kimse yok demezdi. Ama özellikle ikinci yarı girilen pozisyonlar, oynanan oyuna göre 3 puanı kaçırdık. Artık bu yarışta önce bu potadan çıkmak sonrada içeride ve dışarıda puanlar alabilmek önemli" dedi.

İlk yarı iki takımın da birbirini tarttığını kaydeden Özat, "Tempolu maç oldu. Oyuncularımın potansiyeline inanıyorum. Önümüzde iki maç var, onlardan alabileceğimiz en yüksek puanı alıp devreye girmek istiyoruz" diye konuştu.

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