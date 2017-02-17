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Özbalta: “Alacağımız 3 Puan Bizi Kümede Bırakırdı”

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Özbalta: “Alacağımız 3 Puan Bizi Kümede Bırakırdı”
Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta, "Buradan alacağımız 3 puan bizi kümede bırakır diye düşünüyorduk" dedi.

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta, "Buradan alacağımız 3 puan bizi kümede bırakır diye düşünüyorduk" dedi.

Olaylı geçen Samsunspor maçı sonrası basın toplantısında maçı değerlendiren Özbalta, "2 takım için de çok zor bir maçtı. Hafta boyunca ona göre hazırlandık. Buradan alacağımız 3 puan bizi kümede bırakır diye düşünüyorduk. 3 puan alamazsak 1 puan almak için uğraşacaktık. Bunu da sahanın içerisinde gösterdik. Golü de bulduk. İlk yarıyı 1-0 bitirseydik bu maçı daha farklı götürürdük. Son dakikada yapılan hata sonucu golü yedik. 2. yarı 1 kişi fazla oynamayı değerlendirelim dedik. Rakip seyircinin büyük baskısı, genç bir takım olmamız nedeniyle oyuncularım bu baskıyı zaman zaman kaldıramadı. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Güzel mücadele ettiler. Son haftalarda bir çıkışımız var. Bu ara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizden destek istiyoruz. Biz takım olarak her şeyi yapıyoruz ama onlardan o desteği görmüyoruz. Onlardan destek istiyoruz" diye konuştu.

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