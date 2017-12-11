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Özbek Bilim Adamı Çin Bilimler Akademisinin Üyesi Oldu

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Özbek Bilim Adamı Çin Bilimler Akademisinin Üyesi Oldu
Özbekistan Bilimler Akademisine bağlı olan Biyoorganik Kimya Enstitüsü Direktörü ünlü biyoloji uzmanı Şavkat Salihov, Çin Bilimler Akademisinin yabancı...

Özbekistan Bilimler Akademisine bağlı olan Biyoorganik Kimya Enstitüsü Direktörü ünlü biyoloji uzmanı Şavkat Salihov, Çin Bilimler Akademisinin yabancı üyeliğine seçildi.

Özbekistan Bilimler Akademisine bağlı olan Biyoorganik Kimya Enstitüsü Direktörü ünlü biyoloji uzmanı Şavkat Salihov, Çin Bilimler Akademisinin yabancı üyeliğine seçildi. Çin Bilimler Akademisi Başkanı Bai Chunli, Özbek bilim adamına gönderdiği mektupta, "Çin Bilimler Akademisi Başkanı olarak, bilimsel başarılarınız ve Çin'de bilim ve teknoloji gelişimine katkılarınızdan dolayı Çin Halk Cumhuriyeti Bilimler Akademisinin yabancı üyeliğine seçildiğinizi size bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Şavkat Salihov, üstün nitelikli çalışmaları sonucu biyolojik aktif bileşikleri ayırma yöntemini kullanarak 10'dan fazla ilaç geliştirdi. Virüslere ve iltihaplanmaya karşı kullanılan, kanamayı durdurma etkisi olan bu ilaçlar tıpta çok kullanılan ilaçlar arasında yer alıyor. Şavkat Salihov, Ocak 2017'de Çin Bilimler Akademisi ile yaptığı geniş işbirliği, Akademinin bilimsel araştırmaları derecesini yükseltmeye katkıları ve uluslararası bilimsel projeleri hazırlama ve gerçekleştirmedeki hizmetlerinden dolayı Çin Bilimler Akademisinin Uluslararası Bilimsel İşbirliği Ödülü'ne de layık görülmüştü.

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