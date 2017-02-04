Özbek Mahallesinde Kur’an Kursunun Temeli Atıldı

Ceylanpınar'ın kırsal mahallelerinden olan Özbek Mahallesinde yeni Kur'an Kursunun temeli atıldı.

Ceylanpınar'ın kırsal mahallelerinden olan Özbek Mahallesinde yeni Kur'an Kursunun temeli atıldı.

Ceylanpınar Belediyesinin katkılarıyla başlayan inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, 150 kişilik Kur'an kursu inşaatının temelinin atıldığını söyledi. Kur'an Kursunun 250 Metre kare alan üzerine inşa edildiğini aktaran Bayol, "Mahalle sakinlerinden belediye başkanımız Menderes Atilla'ya gelen talepler doğrultusunda Kur'an Kursu yapım çalışmalarına başlandı. 250 Metre kare alan üzerine inşa edilen Kur'an kursumuz 150 kişilik olacak. İMC usulüyle yapılan ve belediyemizin de katkı sunduğu Erkek ve Bayan Kur'an Kursunun temelini attık. İnşallah en kısa zamanda inşa çalışmalarını tamamlayacak ve halkımızın hizmetine sunacağız." Dedi. Özbek Mahalle Muhtarı Sefer Muhammed Erdem de, Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın katkılarıyla mahalleye Kur'an Kursu yapıldığını söyledi. yakın zamanda bitirilip hizmete girmesiyle erkek ve bayanlara hizmet vereceğini belirten Erdem, "Katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.