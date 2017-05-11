Özbekistan Ankara Büyükelçisi Kadyrov’dan Vali Aktaş’a Ziyaret

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

12 yıldır Türkiye'nin ekmeğini yediğini ve Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükelçi Kadyrov, "Türkiye benim ikinci vatanım gibi. Özbekistan'ın kapıları Türk kardeşlerimiz için her zaman açık olacaktır. Allaha çok şükür yıllardır Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerimiz çok yüksek seviyelerde. Türkiye ile Özbekistan arasında hiçbir zaman problem ve sorun olmadı, gelecekte de olmaz. Türkiye bizler için kardeş ülke. 1991 yılında Bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde bize ilk elini uzatan Türkiye halkıydı. Ben çok iyi hatırlıyorum bir haftalık buğdayımız kalmıştı, Türkiye bir milyon ton buğday yardımı gönderdi. Özbekistan halkı hiçbir zaman bu iyilikleri unutmaz. Ben inanıyorum ki işbirliğimiz devam edecek. Bizler Türk işadamlarını, Türk kardeşlerimizi Özbekistan'da bekliyoruz. Türk iş adamları tecrübeli ve dünya piyasasını bilen insanlar, bu anlamda Türkiye'nin desteği bizler için çok önemli. Türk dostlarımızı Özbekistan'a bekliyoruz."dedi.

Nazik ziyareti için Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov'a teşekkür eden Vali Mehmet Aktaş "12 yıldır ülkemizde görev yapan Büyükelçi Sayın Kadyrov ilimize ilk kez geliyor. Kendisini ilimizde misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduk. Gün içersinde farklı resmi kurumları ve sanayi tesislerini ziyaret edecekler. Karabük her şeyden önce bir sanayi şehridir. Çok ciddi, çok büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir şehirdir. Bunun yanında Safranbolu gibi dünya değerini içinde barındıran çok önemli bir turizm merkezimizdir. Ayrıca önemli bir üniversite eğitim merkezimizdir. Karabük'ümüzle ilgili Sayın Büyükelçimizi elimizden geldiğince bilgilendireceğiz. Sayın Büyükelçimizin aracılığıyla Özbekistanlı yatırımcılarımızı da ilimize davet ediyorum, onlarla iş yapmaktan, ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Büyükelçi Kadyrov ve Vali Aktaş karşılıklı hediye alışverişinde bulunduktan sonra ikili görüşme yaptı.

Büyükelçi Ulfat Kadyrov, daha sonra Karabük Organize Sanayi Bölgesine geçerek, burada asansör rayı imalat eden Çelikoğlu Demir Çelik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik'i ziyaret etti. Fabrika üretim alanını da ziyaret eden Kadyrov, ayakkabı iç taban imalatı yapan fabrika ile demir çelik üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti.

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov'a Karabük ziyaretinde Ekonomi Müsteşarı Uçkun Koşanov ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren eşlik etti.