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Özbekistan Ankara Büyükelçisi’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret

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Özbekistan Ankara Büyükelçisi’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret
Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov beraberindeki heyetle Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov beraberindeki heyetle Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Kadyrov'a Özbekistan Ekonomi ve Ticaret Müşteşarı Uchkun H.Khusanov ve Siyasi Müsteşar Shukhratjon M.Yıgıtalıev de eşlik etti.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kadyrov ziyarette yaptığı açıklamada Özbekistan ile Türkiye'nin ilişkilerine değinerek bunun daha da güçlenmesi adına çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Kadyrov, Türk İslam coğrafyasında yer alan Türkiye'nin demokrasi anlamında örnek bir ülke olduğunu ifade ederek Özbekistan'ın Türkiye ile ilişkileri her zaman en iyi düzeyde sürdüreceğini kaydetti. Türkiye'deki eğitim kalitesine de değinen Kadyrov, kendi ülkelerindeki uzmanların Türkiye üniversitelerinde eğitim almalarını umut ettiğini söyledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükelçi Ulfat Kadyrov'un söylediklerinin tamamına katıldığını belirtti.

Polat "Biz Özbek kardeşlerimizden hiçbir zaman kopamayız. Üniversitemizde Özbek öğrencilerimizin yanı sıra benim dönemimde başvuran ve şu an görevde olan akademisyenlerimiz var. Gelsinler, yine alırız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve Büyükelçi Ulfat Kadyrov ortak açıklamalarında, Karabük Üniversitesi ile Özbekistan Üniversiteleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde en kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacağı bilgisini de verdi.

Özbekistan Ankara Büyükelçisi’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret

Özbekistan Ankara Büyükelçisi’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret

Özbekistan Ankara Büyükelçisi’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret

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