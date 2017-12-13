Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: “Kırgızistan İle Aramızda Sınıra Gerek Yok”

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirziyovev, "Kırgızistan bizim yakın komşumuz. Bu yüzden aramızda sınıra gerek yok" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirziyovev, "Kırgızistan bizim yakın komşumuz. Bu yüzden aramızda sınıra gerek yok" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Ceenbekov, ziyareti kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirziyoyev ile bir araya geldi. Liderler görüşmenin ardından yaptıkları ortak basın açıklamasında, ziyaretin ticari, ekonomik, ulaşım, komünikasyon, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğini geliştirme, devlet sınırlarının delimitasyonu ile ilgili çalışmaları tamamlama, yeni sınır kapıları açma ve su kaynaklarının etkili kullanma konularını görüşmek için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, mevkidaşı Ceenbekov'u Kırgızistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısından dolayı kutlayarak, ilk yurtdışı ziyaretlerinden birini Özbekistan'a gerçekleştirmesine yüksek önem verdiklerini söyledi. Mirziyovev, "Kırgızistan bizim yakın komşumuz. Bu yüzden aramızda sınıra gerek yok. Biz birbirimize kalbimizi, bağrımızı açtık. Bundan dolayı, bugün ne sorun varsa çözüme ulaştırmamız lazım" dedi.

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki mevcut 235 milyon dolarlık ikili ticaret hacmini 500 milyona ulaştırma kısa dönem hedefi olarak belirlendi.

Sooronbay Ceenbekov'un ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmeler ve düzenlenen fuar sonrası, Özbekistan ve Kırgızistan iş çevreleri 140 milyon dolarlık anlaşmalar imzaladı.

Heyetler arası görüşmede Özbekistan ve Kırgızistan arasında su ve enerji alanlarında işbirliğini artırmak için İkili Su İşleri Komisyonu kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018'de Özbekistan'da Kırgızistan Kültür günleri gerçekleştirileceği bildirildi.

Görüşmeler sonrası, Devlet Başkanlarının Ortak Açıklaması yayınlandı. Özbekistan ve Kırgızistan Hükümetleri arasında Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve İnsanı yardım alanlarında İşbirliği Programı, Özbekistan ve Kırgızistan Gümrük İdareleri arasında kolaylaştırılmış gümrük işlemlerinin uygulanmasını öngören Kolaylaştırılmış Gümrük Koridoru memorandumu, Özbekistan ve Kırgızistan Bilimler Akademisi arasında bilimsel işbirliği anlaşması ve çeşitli idareler arası benzeri anlaşma ve sözleşmeler imzalandı.