Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, İtt Genel Sekreteri Useymin İle Görüştü

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde...

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymin ile görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Özbekistan ve İslam İşbirliği Teşkilatı arasındaki işbirliğinin önemli ayrıntıları ele alındı. Yusuf Bin Ahmed El Useymin, 2016-2017 İslam İşbirliği Teşkilatı 43'üncü Dışişleri Bakanları Komitesi Başkanlığı döneminde Özbekistan'ın İslam Dünyası için farklı ve etkili bir çalışma yürüttüğünü belirterek, bu dönemde İslam toplumunu birleştirmede çok önemli olan inisiyatifler ileri sürüldüğü ve gerçekleştirildiğini vurguladı.

İİT Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Semerkant'ta İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi'nin kurulmasında Özbekistan'a her türlü desteğe hazır olduğunu açıkladı.