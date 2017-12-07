  • BIST 106.448
  • Altın 155,109
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C

Özbekistan’da Nakit Döviz Girişi Ve Çıkışına Kolaylık Sağlandı

» »
Özbekistan’da Nakit Döviz Girişi Ve Çıkışına Kolaylık Sağlandı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan yeni kararnameyle, Özbekistan'da nakit döviz girişi ve çıkışına kolaylık sağlandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan yeni kararnameyle, Özbekistan'da nakit döviz girişi ve çıkışına kolaylık sağlandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, tüzel kişiler tarafından ülkeye nakit para getirilmesi ve çıkarılmasını basitleştirmeye ilişkin yeni kararnameyi imzalandı.

Kararnameye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2 bin dolara kadar nakit taşıyan yolcular için gümrük noktalarında nakit beyanında bulunma zorunluluğu kaldırıldı.

2 bin dolardan 5 bin dolara kadar olan nakdi beyan ederek Özbekistan'dan çıkarmak serbest oldu. Bunun için yazılı izin gerekçesi de kaldırıldı.

5 bin dolar veya fazlası nakit taşıyan yolcuların Özbekistan'dan dövizi çıkarmaları için Özbek vatandaşlarına Merkez Bankasının yazılı izni bulunması, yabancılara ise ülkeye girerken beyan ettikleri nakit miktarının çıkarmak istedikleri nakit miktarından az olmaması şartı getirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karabük’te Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti İlan Etmesine Tepki07 Aralık 2017 Perşembe 19:08
  • Van-bahçesaray Yolu Ulaşıma Açıldı07 Aralık 2017 Perşembe 18:38
  • Asya Parlamenterler Asamblesinden Abd’ye Sert Tepki07 Aralık 2017 Perşembe 18:23
  • Meriç-ergene Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı07 Aralık 2017 Perşembe 18:23
  • Tokat’ta Türkeş Ve Erbakan’ın Adı 2 Bulvara Verildi07 Aralık 2017 Perşembe 18:03
  • Hıdırellez, Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne Alındı07 Aralık 2017 Perşembe 18:03
  • Belgem Ailesi Piknikte Buluştu07 Aralık 2017 Perşembe 18:03
  • Tokat Belediyesinden Kudüs Bildirgesi07 Aralık 2017 Perşembe 17:53
  • Kulu’da Spor Malzemesi Yardımı07 Aralık 2017 Perşembe 17:43
  • 15 Temmuz Gazisi 10 Yıl Sonra Eski Eşi İle Evlendi07 Aralık 2017 Perşembe 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti