Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan yeni kararnameyle, Özbekistan'da nakit döviz girişi ve çıkışına kolaylık sağlandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan yeni kararnameyle, Özbekistan'da nakit döviz girişi ve çıkışına kolaylık sağlandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, tüzel kişiler tarafından ülkeye nakit para getirilmesi ve çıkarılmasını basitleştirmeye ilişkin yeni kararnameyi imzalandı.

Kararnameye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2 bin dolara kadar nakit taşıyan yolcular için gümrük noktalarında nakit beyanında bulunma zorunluluğu kaldırıldı.

2 bin dolardan 5 bin dolara kadar olan nakdi beyan ederek Özbekistan'dan çıkarmak serbest oldu. Bunun için yazılı izin gerekçesi de kaldırıldı.

5 bin dolar veya fazlası nakit taşıyan yolcuların Özbekistan'dan dövizi çıkarmaları için Özbek vatandaşlarına Merkez Bankasının yazılı izni bulunması, yabancılara ise ülkeye girerken beyan ettikleri nakit miktarının çıkarmak istedikleri nakit miktarından az olmaması şartı getirildi.