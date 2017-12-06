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Özbekistan’dan Genel Af Kararı

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Özbekistan’dan Genel Af Kararı
Özbekistan'da kabul edilen Bireysel Genel Af Kararı ile 2 bin 700 kişi tahliye edilecek.

Özbekistan'da kabul edilen Bireysel Genel Af Kararı ile 2 bin 700 kişi tahliye edilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 8 Aralık Anayasa Günü münasebetiyle 2 bin 700 kişinin tahliyesini öngören Bireysel Genel Af Kararı imzalandı. Özbekistan'da ilk kez imzalanan Bireysel Genel Af Kararıyla, tahliye edilecek 2 bin 700 kişinin 956'sının hükümlü olduğu ve işlediği suçtan pişman olup doğru yola döndüğü, cezaevlerinde iyi davranış gösterdiği için hapis cezalarının kaldırılacağı açıklandı.

Bugüne kadar Özbekistan'da Anayasa günü münasebetiyle ilan edilmekte olan Af Kararları, ismen belirlenmeden, bir veya birden fazla suç kategorisinin unutulması ve onların sonuçlarının iptal edilmesine yönelik uygulanıyordu.

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