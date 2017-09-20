Özcan Kızıltan: “Paul Le Guen Maçı Ciddiye Aldı”

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, Bursaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Özellikle Paul Le Guen'e de teşekkür ediyorum,...

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, Bursaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Özellikle Paul Le Guen'e de teşekkür ediyorum, çok ciddiye aldı bu maçı" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Bursaspor kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, "Bursaspor ile Bursa'da oynamak, oyuncularım için önemli bir deneyim oldu. Çok genç bir kadro ile Bursa'ya geldik, hafta sonu Aydınspor ile önemli bir maçımız var. Ancak var olan takımımızla bugün en iyisini ortaya koymaya çalıştık. İzleyenlere keyifli bir maç izlettirmeye çalıştık. Erken gelen iki gol moral olarak bizi olumsuz etkiledi. Direnebildiğimiz kadar Bursaspor'a direnmeye çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle Paul Le Guen'e de teşekkür ediyorum, çok ciddiye aldı bu maçı. Galatasaray maçları olmalarına rağmen hemen hemen tam kadro sahaya çıkardı. Bu maçı ciddiye almak, mesleki anlamda benim için önemliydi. Bizim kupa hikayemiz burada sona eriyor, lig hikayemize yeniden başlıyorum" dedi.