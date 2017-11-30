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Özcan Mahallesi’nin Tapu Sorunu Çözülüyor

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Özcan Mahallesi’nin Tapu Sorunu Çözülüyor
Gümüşhane'nin kent merkezine bağlı Özcan Mahallesi'ndeki tapu sorunu çözüme kavuşturuluyor.

Gümüşhane'nin kent merkezine bağlı Özcan Mahallesi'ndeki tapu sorunu çözüme kavuşturuluyor. Söz konusu mahallede bulunan 58 parçadaki toplam 20 bin metrekarelik hazine taşınmazı, bedelsiz olarak Gümüşhane Belediyesi'ne devredildi.

Gümüşhane İl Defterdarı Turan Kemer'i makamında kabul eden Belediye Başkanı Ercan Çimen, Özcan Mahallesindeki hazine taşınmazlarının Belediye'ye devrini içeren sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Başkan Çimen, 2014 yerel seçimleri öncesi vermiş oldukları sözü yerine getirdiklerini ifade ederek, mahallede yaşayan vatandaşlara tapularının yakın zamanda verileceğini söyledi.

Başkan Çimen, bundan sonraki süreçte arazilerin hak sahiplerine satılacağını kaydederek, "Özcan Mahallemizde bulunan 58 parçada toplam 20 bin 133 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı kullanıcılarına satılmak üzere 4706 sayılı Kanunun 5.maddesine göre Hazinece Gümüşhane Belediyesine bedelsiz olarak devir işlemini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte bir komisyon marifetiyle tespit edilen 58 parçadaki kişilere satışı sağlanacak. Yeni çıkması planlanan yasada daha eski yıllarda yapılan yapıların kapsanması planlanıyor. İşgalci kişi bulduğu parseli kendi alabilecek. Daha önce vatandaşımız hem parselin hem de üzerindeki binanın parasını ödemek zorunda kalıyordu. Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda vatandaşlarımız şuan yalnızca komisyonumuzun belirlediği fiyatlarla kendi parselini satın alabilecek. Tabi bu satışlarda kanunların onlara verdiği 2 yıl veya 5 yıl vadeli ödeme kolaylıkları da sağlayacak. Buradaki amacımız arsa üretmek ve vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını çözmekti. Bu uygulamanın şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Diğer mahallerimizde de bu tür sorunlar var onları da inşallah çözeceğiz. Bu çalışmamızda bizlere destek olan sayın Valimize, Milletvekillerimize Defterdarlık ve İmar Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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