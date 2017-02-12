Özçelik: "Girişimci Kadınlarımıza Yol Gösterip, Ufuklarını Açıyoruz"

Adana İşkadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Belgin Özçelik, iş hayatında daha çok hız alıp, ilerleyebilmek için girişimci kadınlara yol gösterip,...

Adana İşkadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Belgin Özçelik, iş hayatında daha çok hız alıp, ilerleyebilmek için girişimci kadınlara yol gösterip, ufuklarını açtıklarını söyledi.

Özçelik, yaptığı açıklamada, İŞKAD ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliği ile düzenledikleri Trade Map eğitiminin ciddi faydalar sağladığını belirterek, "Ülkemize dolar girdisini sağlayacak noktalardan biride ihracattır. Biz kadın girişimciler üretme potansiyeli olan insanlarız. Uluslararası İlişkiler Komitemiz ile yaptığımız çalışmalarda üyelerimizi yurtdışına nasıl imrendirebiliriz? Nasıl daha çok hız alabiliriz, ilerleyebiliriz? Hem kendimize hem Türkiyemize kadınlarımız için neler yapabiliriz, iyice irdeleyip, uluslararası ilişkilerde yurtdışı bağlantılı neler yapabiliriz? Bunları araştırdık. Uluslararası İlişkiler Komisyonundan Huriye Yamanyılmaz ve Seçil Akünal'ın düzenlediği Trade Map eğitiminin bu sorularımıza yanıt verecek nitelikte olduğunu gördük. Trade Map eğitimi; ihracaata imrendirme, pazar arayışına cevap bulma, hedef pazarı doğru tespit edip, istihbarat kanallarını doğru kullanabilme kısacası knowhow kazandırmaktadır" dedi.

Bu eğitimin ihracat planlayan kişilere yol haritası çıkarmalarında ciddi kolaylıklar sağladığını vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:

"Biz sürülmüş bir tarlaya yol açarak iz yapıyoruz. Bu izi takip eden insanlar geçilebileceğini görünce geçmeye devam ediyorlar. Bu eğitimler ile girişimci kadınlarımızın ufkunu açıyoruz. Bugün burada gerçekten insanın ufkunu açan, örneklemelerle harika eğitim veren ADASO Araştırma ve Ekonomik İlişkiler Sorumlusu Gülhan Özdemir'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum."

ADASO Araştırma ve Ekonomik İlişkiler Sorumlusu Gülhan Özdemir ise 2015 yılı Temmuz ayından itibaren çoğunluğu Adana Sanayi Odası üye firmalarının yetkilileri ve dış ticaret uzmanları olmak üzere, ÇÜ ve ABTÜ öğrencileri ile kendini dış ticaret alanında geliştirmek isteyen kişilerden oluşan 500'e yakın girişimciye Trade Map eğitimi verdiklerini söyledi.

Gülhan Özdemir'in İŞKAD üyelerine Trade Map Sitesi hakkında verdiği eğitimin ardından sertifikaları takdim edildi.