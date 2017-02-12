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Özdağ Tarihi Lalapaşa Camisine Sahip Çıktı

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Özdağ Tarihi Lalapaşa Camisine Sahip Çıktı
AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirilen tarihi Lalapaşa...

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirilen tarihi Lalapaşa Camisinin bakım ve onarım çalışmalarının hızlandırılması için gerekli yazışmaları bizzat kendisinin yapacağını belirtti.

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, minare külahındaki kurşun levhaların düşmeye başladığı ve kubbe altında çatlakların oluştuğu 448 yıllık Lalapaşa Camisinin bakım ve onarımı için bizzat kendisinin Ankara'da gerekli yazışmaları yaparak caminin bakıma alınmasını sağlayacağını açıkladı.

İHA tarafından gündeme getirilen Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesinde bulunan tarihi Lalapaşa Camisinin içler acısı halini basın aracılığıyla öğrendiğini kaydeden Özdağ ecdat yadigarı bir eserin bu durumda olmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek Lalapaşa Camisinin durumuyla ilgili çalışmaları hızlandırmak için bizzat Ankara'da girişimlerde bulunacağını söyledi. Gerekli yazışmaları yaparak tarihi caminin bakım ve onarımının yapılacağını kaydeden Özdağ, camide kendisinin de incelemelerde bulunacağını dile getirdi.

Özdağ Tarihi Lalapaşa Camisine Sahip Çıktı

Özdağ Tarihi Lalapaşa Camisine Sahip Çıktı

Özdağ Tarihi Lalapaşa Camisine Sahip Çıktı

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