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Özdağ’dan Kıbrıs Değerlendirmesi

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Özdağ’dan Kıbrıs Değerlendirmesi
Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kıbrıs'taki görüşmelerle ilgili, "Rumlar Türkiye'nin garantörlük hakkına son verilmesini istemektedirler....

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kıbrıs'taki görüşmelerle ilgili, "Rumlar Türkiye'nin garantörlük hakkına son verilmesini istemektedirler. Bu kabul edilebilir değildir. Rumların ikinci taktiği Türkiye'nin garantörlüğü sadece Türk tarafı ile sınırlı olsun ve belirli bir süre ile sınırlı kalsın şeklindedir" dedi.

Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek KKTC ziyareti hakkında bilgi verdi. Özdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın pozisyonunun Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar değil, Kıbrıslılar olduğu şeklindeki temel bir kabule dayanması olduğunu söyleyerek, "Bu temel çıkış noktası hatalı adımları takip etmesini beraberinde getirmektedir. Akıncı'nın ikinci temel kabulü Türklerin azınlık, Rumların çoğunluk olduğu ve Türklerin 1974 sonrasında hak ettiklerinden fazlasına sahip olduklarıdır. Bundan dolayı tavizi taviz olarak değerlendirmemektedir. Ve Akıncı bu iki noktadan hareket edince Kıbrıs'ın bir Helen-Rum adası olması sürecinin önü açılmaktadır" dedi.

"Rumlar Türkiye'nin garantörlük hakkına son verilmesini istemektedirler. Bu kabul edilebilir değildir" diyen Özdağ, "Rumların ikinci taktiği Türkiye'nin garantörlüğü sadece Türk tarafı ile sınırlı olsun ve belirli bir süre ile sınırlı kalsın şeklindedir. Özetle, İsviçre'de şimdi Türkiye bu tavizi vermeye zorlanacaktır.

Ben Akıncı'ya konuşmamız sırasında şöyle dedim: "Sayın Akıncı, artık siz tarihi bir figürsünüz. Bin sene sonra da Türk tarihi sizden bahsedecek. Sizden ya devletini ve milletini felakete götüren bir hain, ya da devletini ve milletini refaha ve güvenliğe götüren bir devlet adamı diye bahsedebilir. Biz ikincisinin olmasını dileriz." Ancak Akıncı'nın bu sağduyusu göstereceğinden büyük şüphelerim var. Kıbrıs'ta bu anlaşmadan sonra bir iç savaş çıkınca Akıncı'nın geldiği yere Amerika Birleşik Devletine döneceğinden ve Kıbrıs Türklerini yeterince uysal davranmamakla suçlayacağından eminim. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceletmesi gereken bir husus olduğuna inanıyorum. Akıncı'nın cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde FETÖ mensuplarının Akıncı'nın seçim kampanyasına nasıl bir katkıları olmuştur? Sonuç olarak Kıbrıs ziyaretimiz endişelerimizi daha da artırdı. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, burada paylaşamayacağım hususları anlatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün randevu istedi. Randevu verilir ise yüz yüze anlatacak" değerlendirmelerini yaptı.

Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin olarak ise Özdağ şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Kilis ve Gaziantep'te yaralı askerlerimizi ziyaret ettim. El Bab'ta çıkan son çatışmalarda yaralanan gazilerimizin önemli bir bölümü ilk tedavilerinden sonra evlerine yollanmışlar. Ancak ağır ve çok ağır yaralıların tedavileri devam ediyor. Her yaralının yanında birliğinden refakat eden bir asker var. Ayrıca hastanelerde koordinasyon için subaylar. Kilis devlet hastanesi gazilerimiz için çırpınıyor. Kilisli yurttaşlarımız ise övgüye değer bir şekilde gazilerimize sahip çıkıyor. Hediyesini alan ziyarete geliyor askerleri. Askerlerin var ise annesini babasını evinde ağırlıyor. Özetle Kilis haysiyet timsali bir Türk şehri gibi davranıyor. Gaziantep de gazilerini tek basına bırakmıyor. Ziyaretler gerçekleştiriliyor."

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