Özdemir, Ak Parti Havza İlçe Başkanı Seçildi

AK Parti Havza 6. Olağan Kongresi'nde tek aday olan mevcut Başkan Sebahattin Özdemir, 270 delegenin oyunu alarak başkan seçildi.

AK Parti Havza 6. Olağan Kongresi'nde tek aday olan mevcut Başkan Sebahattin Özdemir, 270 delegenin oyunu alarak başkan seçildi.

AK Parti Havza 6. Olağan Kongresi, Havza Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, 270 oy alarak yeniden başkan oldu.

AK Parti Havza 6. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Türkiye'nin terörle ve baskılarla yıkılmaya çalışıldığını söyledi. Başkan Göksel, "Medeniyetimizi ortadan kaldırmak için 300 yıl boyunca açılan savaşlarla, bizim benliğimizi unutturmaya çalıştılar. Ama medeniyet olgusu, materyal değildir. Milletlerin yaşam tarzıyla oluşmaktadır. Şimdi soruyorlar, "Türkiye nasıl oluyor da milli gelirine oranla bu kadar millete mazluma yardım ediyor" diye. Bunu anlamaya çalışıyorlar. Bu yardımlar Allah'ın emridir. Zekât vermek Allah'ın emridir. Kişinin nasıl zekâtı varsa, devletlerin de zekâtı vardır. Bizde zekâtımızı veriyoruz. Türkiye'yi terörle, baskıyla, okyanus ötesinden gelen hain talimatlarla yıkmaya çalışıyorlar. Ancak başarılı olamıyorlar. Birlik ve beraberliğimiz, iman gücümüz ve kardeşliğimiz sayesinde bizi yıkamadılar, yıkamayacaklar. Bunların cevabını zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en güzel şekilde veriyor" dedi.

Göksel: "Samimi olacağız"

AK Parti teşkilatlarına giden vatandaşların yetkililerle görüşüp oradan mutlu ayrılmaları gerektiğini belirten Göksel, "Milletimizin gönlüne gireceğiz. Milletin gönlünü almadan, bu millete ne kadar hizmet edersen et, elinizde yalnızca gürültü kalır. Milletimizin isteğini teşkilatlar kanadıyla hükümetimize iletmemiz gerekiyor. Bu milletin huzuru, hür ve refah içerisinde yaşaması bizim boynumuzun borcudur. Teşkilatlara gelen her kişiyi kucaklayacağız. Güler yüzlü olacak ve onları dinleyeceğiz. Gönül kırmayacak gönül yapacağız. Teşkilatlarımıza gelen insanlar, partiden yüzü gülerek ayrılacak. Kişinin işi oluyorsa da olmuyorsa da oradan huzurlu ayrılacak. Bizim işimiz bu. Bu millet AK Parti'ye samimiyetinden ve kendinden gördüğü için oy veriyor. Biz samimi olacağız. Davamızın ikbalini en üstte tutacağız. Kimsenin şahsi ikbali, partinin ikbalinden üstün olmayacak. Bizim bu millete, dünyadaki Müslüman milletlere ve mazlumlara borcumuz, sözümüz var. Biz bu dünyaya 600 yıl hak ve adaletle hükmettik. Adaletsiz olunan bir yerde insanlar huzurlu olamaz. Kimsenin hakkını, hukukunu yediremeyiz. Bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

"Kongreler yeni hizmetlere ışık tutacak"

Türkiye'nin kaderinin AK Parti'nin kaderi olduğunu söyleyen Göksel, "Kongrelerle birlikte yeni bir yola girdik. Bu kongreler önümüzdeki dönemde çalışma ve hizmetlerinize ışık tutacaktır. Kongreler bizim yeniden başlangıç, birliğimizi ve beraberliğimizi yeniden tahsis etme ve yenilenme hareketimizdir. Yeni seçilecek arkadaşlarımız, şimdiye kadar görev yapmış arkadaşlarımız gibi gece gündüz uyumadan bu davaya hizmet edecek, dinlenmeden, durmadan çalışacak. Ne çalışıyorsak 3 katı, 5 katı fazla çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın "Metal yorgunluğu ve partimizin kuruluş dönemindeki ilkelere dönme" sözlerinin altında yatan anlam, alışılagelmiş işlerin bir kenara bırakılmasıdır. Belediyelerde, hükümet çalışmalarında, bakanlar kurulunda alışılagelmiş işlerin dışında daha yeni, daha dinamik işlerin yapılmasıdır. Değişik ve yeni argümanlarla millete hizmet etmeliyiz. Teşkilat çalışmalarında da aynı, rutin işleri yaptık. Bundan sonra yeni işler yaparak millete hizmet edeceğiz" diye konuştu.

"Yolumuz bir, davamız bir"

Sebahattin Özdemir'i tebrik eden Göksel şunları kaydetti: "Kongrelerimizin ardından bizi önemli bir süreç bekliyor. 2019 seçimleriyle birlikte, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla koşacağız. Bunu da birlik ve beraberliğimizle, yılmadan, yıkılmadan ve mücadeleyle yapacağız. Geçmişimizi unutmuyoruz ki geleceğimizi sağlam temellere oturtalım. Bizim yolumuz bir, davamız bir, yapacağımız işler belli ve karşımızdakiler bellidir. Herkes istikametini doğru tutsun, birbirinin yanında dursun. Ben yalnızım diyen bir liderimiz var. Onun yalnız olmadığını Havza'dan, Samsun'dan ve Türkiye'den, tüm Dünya'ya ilan edelim. Kongremizin ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Özdemir: "2019 seçim çalışmalarına başlayacağız"

AK Parti'ye yakışacak bir kongre yapmak için çalıştıklarını belirten AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tek aday tek liste ile bir kongre gerçekleştirdik. Partideki tüm arkadaşlarımın temsil edilebileceği bir liste yapmaya çalıştım. Tabii bütün arkadaşlarımızla istişare ettik. Kongrelerden aldığımız güçle 2019 seçimlerine yönelik çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlatacağız. Kongremizin Havza ve Samsunumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.