Özdemir Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Seçildi

AK Parti Kargı ilçe kongresi Kültür Sitesi'nde gerçekleşti. Tek liste halinde girilen kongrede Sacit Özdemir AK Parti'nin yeni ilçe başkanı oldu.

AK Parti Kargı ilçe kongresi Kültür Sitesi'nde gerçekleşti. Tek liste halinde girilen kongrede Sacit Özdemir AK Parti'nin yeni ilçe başkanı oldu.

Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Asuman Erdoğan, İl Koordinatörü Recep Yıldırım, Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Seçim öncesi bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, kongresini tamamlayan ilçe teşkilatlarının 2019 seçimlerinin hazırlıklarına derhal başlayacağını belirterek, kongrelerle birlikte seçimlerin startını da verdiklerini söyledi.

İl Başkanı Karadağ, partililerin akın akın gelerek kongreye katıldığını ifade ederek, "Bizler milletimiz, vatanımız, ay yıldızlı Türk bayrağımız ve ezanımız uğruna ölürüm diyen, millete hizmet yolunda kefen giyerek yola çıkan bir lidere sahibiz. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda ölmeye bile razı olmuş, "Allahım benim ömründen al da O'na ver" diyebilen bir millettir. Bizler de bu kutlu yolda liderimizi yalnız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Karadağ, kongresini tamamlayan ilçe teşkilatlarının 2019 seçimlerinin hazırlıklarına derhal başlayacağını belirterek, kongrelerle birlikte seçimlerin startını da verdiklerini açıkladı. Karadağ, birlik ve beraberlik içinde bu kutlu yolda oy oranlarını artırarak çalışmaya, millete hizmet etmeye devam edeceklerini, 2019 seçimlerinden de zaferle çıkacaklarını vurguladı.

Karşılama konuşmalarının ardından seçime geçildi. 416 delegenin bulunduğu seçime tek liste halinde giren Sacit Özdemir AK Parti'nin yeni Kargı ilçe başkanı oldu.