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Özdemir, "Cumhurbaşkanlığı Sistemine ’Evet’ Diyeceğiz"

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Özdemir, "Cumhurbaşkanlığı Sistemine ’Evet’ Diyeceğiz"
Din-Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, partili Cumhurbaşkanlığı sistemine referandumda evet diyeceklerini açıkladı.

Din-Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, partili Cumhurbaşkanlığı sistemine referandumda evet diyeceklerini açıkladı.

Anayasa değişikliğinin Meclis'ten geçmesinin ardından Din-Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir açıklamada bulundu. Özdemir, "evet" diyeceklerini açıklayarak bütün üyelerini "evet" kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özdemir, koalisyon hükumetleri döneminde ömrü kısa olan hükumetlerin Türkiyeyi ilerlemediğini ve daima geriye götürdüğünü savunarak şöyle dedi:

"1960 ile AK Parti Hükumetinin iktidara geldiği 2002 yılına kadar 51 hükmet kuruldu. Koalisyon hükumetlerinin anlaşmazlığı ve ömürlerinin kısa olması nedeniyle devlet işleyemez hale geldi. Devlet hantallaştı. Bürokrasi çarkı gariban vatandaşın adeta düşmanı oldu. Referanssız iş yapılmaz oldu. Devlet icraatı çöktü. Bu ülke 1978 yılında Cumhurbaşkanını seçemeyen Meclis gördü. Yasalar çıkarılamadı. Türkiye'nin büyümesi Demokrat Hükumeti döneminin bile gerisinde kaldı. 2002 yılına kadar bu şekilde devam eden Türkiye'nin gelişmesinin ve kalkınmasının önü AK Parti Hükumeti ile açılmış, hükumetler kaosu sona ermiş, milli gelir artmış, vatandaş rahatlamıştır. Sabah kalktığında zamlarla uyanan, yüzde 60'lara varan enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan halk rahatlamıştır. 2002 yılı öncesinde kurulan hükumetler dönemi ile 2002 yılı sonrasında AK Parti Hükumetinin kurulmasından sonra ki dönemi karşılaştırdığımızda Türkiye'nin geleceği için "evet" oyu kullanmamız vatandaşlık borcumuzdur. İstikrar için güçlü, dirayetli, kararlı ve emperyalist devlet çıkarlarına hizmet etmeyen, bunlara boyun eğmeyen bir lidere ihtiyacımız var. Güçlü Türkiye için güçlü lider, aynı zamanda Ortadoğu'da ve Müslümanların yaşadığı bütün Avrupa devletlerinde İslamın yeniden şahlanışını sağlayacaktır. Başkanlık sistemi, 15 Temmuz gibi hain ve karanlık odaklı girişimlerin önünü kesecektir. İslam coğrafyasının zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarını, tarihi ve kültürel varlıklarını sömürmek isteyen emperyalistlerin karşısına çıkacak güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Akan Müslüman kanını durdurmak, İslam coğrafyasında barışı yeniden tesis etmek, ümmet birliğini yeniden dirilişe geçirmek, ülkemizde ileri düzeyde bir kalkınma hızına kavuşabilmek için başkanlık sistemini destekliyor ve "evet" diyoruz. Halkımız şunu çok iyi bilmelidir, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü olması demek vatandaşlarının refahı, huzuru ve mutluluğu demektir. Terörün bitirilmesi demektir. Bölgede lider olmak demektir. Emperyalist devletlere karşı dik durmak demektir. Bu nedenle Din-Bir-Sen olarak başkanlık sistemini destekliyoruz. Üyelerimizin başkanlık sistemine destek vereceklerini alenen açıklıyorum. Kendi şahsi çıkarlarımızdan önce devletin ve milletimizin çıkarlarını dikkate alarak "evet" diyoruz."

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