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Özdeş: “Daha Çok Pozisyon Bulmamıza Rağmen Yenildik”

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Özdeş: “Daha Çok Pozisyon Bulmamıza Rağmen Yenildik”
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, maçta daha çok pozisyon bulmalarına rağmen yenildiklerini...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, maçta daha çok pozisyon bulmalarına rağmen yenildiklerini söyledi

Seyir zevki yüksek bir maç izlettirdiklerini ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Antalya bizi yarı alanımıza hapsetti. Topları bizim yarı alanımıza iyi taşıdılar. Dönen toplarla kontrataklarla fırsat bulduk. Final pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı golsüz bitti. İkinci yarı da öne geçtik. Kader anı 1-0 öne geçmemiz oldu. Sonra maç 1-1 olunca Antalyaspor daha baskılı oynayamaya başladı. 1-1'den sonra topa sahi olan Antalyaspor'du. Dönen toplardan kontrataktan pozisyonlar bulduk. Maçta daha çok pozisyon bulmamıza rağmen yenildik. Bu durum bizi çok üzdü. İlk yarıyı tamamladık. Oyuncularımı kutluyorum 11 haftada çok iyi performans sergiliyorlar. Kasımpaşa takımı daha çok puan toplamalı. Üst sıraların takımı olmak zorundayız. 3 haftalık bir ara da çok sıkı çalışacağız. İkinci yarı daha çetin geçecek. Şunun sözünü verebiliriz ikinci yarı da daha iyi bir Kasımpaşa izleyeceğiz" dedi.

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