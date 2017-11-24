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Özdilek: “1-1’lik Marsilya Maçına Üzgünüz”

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Özdilek: “1-1’lik Marsilya Maçına Üzgünüz”
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda O.Marsilya'yla karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "1-1'lik Marsilya maçına...

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda O.Marsilya'yla karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "1-1'lik Marsilya maçına üzgünüz" dedi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, stratejilerini sahada uyguladıklarını söyleyerek, "Böyle bir müsabakadan sonra analiz yapmak kolay değil ama oyuncularıma soyunma odasında şunu söyledim, "Kafanızı kaldırın hem ülke futbolunu hem camiamızı hem de kendinizi müthiş derecede takdim ettiniz hepsine teşekkür ediyorum. Yüreklerinize teşekkür ediyorum." Maç öncesi stratejimizle sahadaki stratejimiz çok uyuşan bir gösterge içerisindeydi. İlk devre kontrollü bir oyun, her iki tarafın da birbirini kontrol etmesi oyunu biraz daha orta sahada kilitleyerek ikinci devreye oyunu taşımak istedik, önemli planlarımızdan biri buydu. İkinci devrede biraz daha rakibi kendi sahasında hataya zorlayarak daha üretken takım konumunda gelmeyi düşünüyorduk. Bütün stratejimiz buydu. Bunu da sahada uyguladık" ifadelerini kullandı.

"Realitemiz 1-1'lik Marsilya maçına üzgünüz"

Özdilek, 1-1'lik Marsilya maçına üzgün olduklarını belirterek, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle 11-11 oynarken 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Bunu bitiremedik ama yine özellikle tam istediğimiz dakikalarda golü bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. 1-0 öne geçtikten sonra biraz daha topa hakim olmaya çalışırken 2'yi 3'ü bulabilecek pozisyonları yakaladık ama bunları maalesef golle bütünleştiremedik. İşte futbol enteresan bir oyun hiç ortada pozisyon yokken yediğimiz pozisyonda biz 5 kişiyiz rakip 1 kişi dolayısıyla bu moral bozukluğuna getirdi. Ama sonucunda önemli bir takıma karşı oynadık. Bizden daha tecrübeli takım ama bunu sahadaki enerjimizle coşkumuzla lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. İyi bir akşam oldu ama bunu galibiyetle bitirseydik gruptaki pozisyonumuz biraz daha farklı hale gelecekti. Matematiksel olarak hala devam ediyor. Son maçı da bu düşüncelerle oynayacağız ama realitemiz 1-1'lik Marsilya maçına üzgünüz. Hem takımı hem de seyirciyi tebrik ediyorum, müthiş bir birliktelik var ve üzerine koyarak devam edeceğiz. Yarın itibariyle kafamızı kaldıracağız. Yine 2 gün sonra bizim ligdeki konumumuzu ilgilendirecek önemli bir müsabaka var çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle oynadığımız sürece güven de çok daha yukarı çıkacaktır. Hatayı affetmiyor futbol ama baktığınız da kendi kalemize attığımız bir golle mağlup olduk" şeklinde konuştu.

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