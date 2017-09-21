  • BIST 105.064
  • Altın 146,120
  • Dolar 3,5109
  • Euro 4,1827
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 25 °C

Özel Adatıp Hastanesine, Satso’dan Ödül

» »
Özel Adatıp Hastanesine, Satso’dan Ödül
Özel Adatıp Hastanesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından 100.yıla özel olarak verilen ödülü sağlık yatırımları kategorisinde aldı.

Özel Adatıp Hastanesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından 100.yıla özel olarak verilen ödülü sağlık yatırımları kategorisinde aldı.

Özel Adatıp Hastanesi, CEO'su, Uz. Dr. Gökhan Öner'in katıldığı törende, Sağlık Alanında Yenilikçi Yatırımlar Yapan kuruluşlar kategorisinde ödüle layık görüldü. Özel Adatıp Hastanesi CEO'su Uz. Dr. Gökhan Öner, aldıkları ödülle gururlandıklarını ifade ederek, "Kocabıyık Şirketler Grubu olarak bizim sağlık sektöründeki yatırımlarımız devam edecek. 2017 yılında Sakarya Hastanemizin yüzde 60'lık bir bölümünü hizmete açıp, projenin devam kısmının inşaatına başladık. 2018 yılı başında tamamen bitecek olan Serdivan Hastanemizde, doktor kadromuzun tamamı da hizmet vermeye başlamış olacak. Ayrıca İstanbul Hastanemiz'in inşaatını tamamladık. Ülkemize kaliteli sağlık hizmeti sunmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Protein tozu tüketmek yerine sağlıklı beslenin21 Eylül 2017 Perşembe 12:42
  • Parmak Emen Çocuğa Bunu Yapmayın21 Eylül 2017 Perşembe 12:28
  • 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü21 Eylül 2017 Perşembe 12:03
  • Son Dönemlerde Artan Bel Fıtığı Hastalığına Dikkat21 Eylül 2017 Perşembe 11:58
  • Menopozla Gelen Kilolara Dikkat21 Eylül 2017 Perşembe 11:53
  • Kanser Tedavisine Yön Veren Teknoloji Artık Aydın’da21 Eylül 2017 Perşembe 11:43
  • 250 Kiloya Ulaşınca, Zayıflamak İçin Tüp Mide Ameliyatı Olmaya Karar Verdi21 Eylül 2017 Perşembe 11:23
  • Prof. Dr. Şenbil: "Duyular Anne Karnında Gelişiyor"21 Eylül 2017 Perşembe 11:08
  • Niğde’de Aile Hekimlerine Çocuk İhmali Ve İstismarı Eğitimi Verildi21 Eylül 2017 Perşembe 11:08
  • Ağız Kokusuna Dikkat21 Eylül 2017 Perşembe 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti