Özel Adatıp Hastanesine, Satso’dan Ödül

Özel Adatıp Hastanesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından 100.yıla özel olarak verilen ödülü sağlık yatırımları kategorisinde aldı.

Özel Adatıp Hastanesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından 100.yıla özel olarak verilen ödülü sağlık yatırımları kategorisinde aldı.

Özel Adatıp Hastanesi, CEO'su, Uz. Dr. Gökhan Öner'in katıldığı törende, Sağlık Alanında Yenilikçi Yatırımlar Yapan kuruluşlar kategorisinde ödüle layık görüldü. Özel Adatıp Hastanesi CEO'su Uz. Dr. Gökhan Öner, aldıkları ödülle gururlandıklarını ifade ederek, "Kocabıyık Şirketler Grubu olarak bizim sağlık sektöründeki yatırımlarımız devam edecek. 2017 yılında Sakarya Hastanemizin yüzde 60'lık bir bölümünü hizmete açıp, projenin devam kısmının inşaatına başladık. 2018 yılı başında tamamen bitecek olan Serdivan Hastanemizde, doktor kadromuzun tamamı da hizmet vermeye başlamış olacak. Ayrıca İstanbul Hastanemiz'in inşaatını tamamladık. Ülkemize kaliteli sağlık hizmeti sunmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz" dedi.