Özel Çocuklar 3 Aralık’ı Pedal Çevirerek Kutladılar

Kocaeli'de bulunan özel eğitim merkezi öğrencileri, İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bisiklet eğitim pistini ziyaret ederek pedal çevirdiler.

Kocaeli'de bulunan özel eğitim merkezi öğrencileri, İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bisiklet eğitim pistini ziyaret ederek pedal çevirdiler.

İzmit Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kocaeli'de bulunan bir özel eğitim merkezi öğrencilerini bisikletle buluşturdu. Öğretmenleri Suzan Vural ve Nilay Alan Tabak ile birlikte bisiklet eğitim pistini ziyaret eden öğrencilere, pistte önce bisiklet eğitimi verildi, ardından da bisiklete bindirildiler. Oldukçamutlu olduklarını dile getiren özel çocuklar böyle bir imkanı sağladığı için İzmit belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

Öte yandan, geleneksel bisiklet turunda da pedallar engelliler için çevrildi. Yahya Kaptan'daki Hanımeli Kültür Merkezi önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları burada "Engelsiz bir yaşam için pedal çeviriyoruz" pankartı açtıktan sonra yaklaşık 5 kilometre pedal çevirdiler.