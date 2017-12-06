  • BIST 106.665
  • Altın 157,332
  • Dolar 3,8560
  • Euro 4,5611
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Özel Çocuklar 3 Aralık’ı Pedal Çevirerek Kutladılar

» »
Özel Çocuklar 3 Aralık’ı Pedal Çevirerek Kutladılar
Kocaeli'de bulunan özel eğitim merkezi öğrencileri, İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bisiklet eğitim pistini ziyaret ederek pedal çevirdiler.

Kocaeli'de bulunan özel eğitim merkezi öğrencileri, İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bisiklet eğitim pistini ziyaret ederek pedal çevirdiler.

İzmit Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kocaeli'de bulunan bir özel eğitim merkezi öğrencilerini bisikletle buluşturdu. Öğretmenleri Suzan Vural ve Nilay Alan Tabak ile birlikte bisiklet eğitim pistini ziyaret eden öğrencilere, pistte önce bisiklet eğitimi verildi, ardından da bisiklete bindirildiler. Oldukçamutlu olduklarını dile getiren özel çocuklar böyle bir imkanı sağladığı için İzmit belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

Öte yandan, geleneksel bisiklet turunda da pedallar engelliler için çevrildi. Yahya Kaptan'daki Hanımeli Kültür Merkezi önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları burada "Engelsiz bir yaşam için pedal çeviriyoruz" pankartı açtıktan sonra yaklaşık 5 kilometre pedal çevirdiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayatını Sokak Hayvanlarına Adadı06 Aralık 2017 Çarşamba 09:58
  • Başkan Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Köroğlu İle Bir Araya Geldi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:53
  • Kartepe’de Engelliler Gönüllerince Eğlendi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:48
  • Erzurum’un Altın Yumrukları Ödüllendirildi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:48
  • “Neşeli Karışım” Çocuklara Tiyatroyu Sevdirecek06 Aralık 2017 Çarşamba 09:43
  • Direniş Karatay Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 09:43
  • Ak Parti Merkez İlçe Teşkilatından Ziyaretler06 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
  • “Vay Sen Misin Ben Olan” Manavgatlılarla Buluştu06 Aralık 2017 Çarşamba 09:23
  • Başkan Orhan’dan Basın Stk’larına Ziyaret06 Aralık 2017 Çarşamba 09:03
  • Polisten 10 Engelliye Tekerlekli Sandalye06 Aralık 2017 Çarşamba 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti