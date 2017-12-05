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“Özel Çocuklar”dan Engellerimiz Engel Değildir Gösterisi

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“Özel Çocuklar”dan Engellerimiz Engel Değildir Gösterisi
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı 7'nci Geleneksel Engellerimiz Engel Değildir Gösterisi'nde yeteneklerini sergileyen "özel çocuklar" izleyenlerden...

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı 7'nci Geleneksel Engellerimiz Engel Değildir Gösterisi'nde yeteneklerini sergileyen "özel çocuklar" izleyenlerden tam not aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'nın himayesinde Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 7'nci Geleneksel Engellerimiz Engel Değildir Gösterisi, İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda her hafta düzenli olarak resim, müzik, halk oyunları, tiyatro ve spor kursuna katılan "Özel Çocuklar", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yeteneklerini sahneledi. Programa Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Engelli öğrencilerden oluşan mehter takımı izleyenlerden beğeni topladı. Umut Eker Şahin isimli genç org ile Çanakkale Türküsü'nü çalarken genç aşıklar bağlama eşliğinde aşık atışması yaptı. Sıra gecesi havasında kurgulanan gösteride kimi öğrenciler de aşıkların arkasında çiğköfte yoğurdu. Özel çocukların gösterisi konukları kimi zaman coşturdu, kimi zaman ise duygulu anlar yaşattı.

"Engelsiz bir Türkiye hayal ediyoruz"

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, engelliler gününü yılda sadece bir gün kutlamadıklarını belirterek, "Engelliler gününü 364 gün kutluyoruz. Bunun toplumumuzda ve gelişmiş toplumlarda sosyal hayatta ve kültürel hayatta her zaman engelli kardeşlerimizin olmasını engelsiz bir Türkiye hayal ediyoruz. Bunu batı toplumlarından daha iyi bir noktaya getirecek çalışmalar da yapıyoruz. Şu anda da engelliler koordinasyon merkezi olarak Tuzla'mızda hizmet veren 8 tane birimin hepsiyle birlikte ortak bir çalışmayla bugünü düzenledik. Çalışmalarımızı da her zaman birlikte yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli öğrencilerle sohbet eden Başkan Yazıcı, bol bol fotoğraf çektirdi.

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