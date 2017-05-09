Özel Eğitim Kaynaştırma Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Beykoz'da düzenlenen Özel Eğitim Kaynaştırma Şenliği renkli gösterilere sahne oldu.Ş

Beykoz'da düzenlenen Özel Eğitim Kaynaştırma Şenliği renkli gösterilere sahne oldu.Şenlikte özel çocuklar el işlerini görücüye çıkarırken, sergiledikleri dans ve gösterilerle doyasıya eğlendi.

Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezi öncülüğünde

Geleneksel Özel Eğitim Kaynaştırma Şenliği düzenlendi. Paşabahçe Stadı'nda 2'ncisi düzenlenen şenliğe Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, çocuklar, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçede bulunan diğer okullarda eğitim gören öğrenciler de şenlikte gösteri yapıp, yaptığı ürünleri sergiledi. Özel çocukların yaptığı el işlerinin sergilendiği şenlik, İstiklal Marşı ile başladı. Özel eğitimli çocukların oluşturduğu bando gösterisi ilgiyle izlenirken, çocuklar sergiledikleri dans ve folklor gösterileriyle de doyasıya eğlendi. Karadeniz müzikleri eşliğinde horon tepen özel çocuklar, engellerin azimle aşılabildiğini gösterdi. Çocuklar, doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Şenlikte konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek bu sene şenliğin 2'ncisinin düzenlendiğini belirterek, "Özel eğitimli öğrencilerimizin yaptıkları becerilerini burada hem velilere hem de gelen seyircilere sunma imkanı yakalıyoruz. Mutluyuz evlatlarımızın geçmişte bunların terk edilmişlerini, dışlanmışlarını gördüğümüz zaman o gün o ayıpların bugün olmaması gerektiğini bu evlatların hangi becerileri yapabildiklerini görmenin mutluluğu var. İkincisi bu ay evlatlarımızın ailelerinin mutluluğu bizim için önemlidir. Çünkü aileler buradan cidden mutluluk duyuyorlar. Özel eğitimli öğrencilerimin yaptıkları güzel işlerinden dolayı, yaptıkları ürünlerden dolayı ürettikleri imkanlardan dolayı onların ne kadar başarılı olduklarını geleceğe umutla baktıklarını görmenin sevincini biz burada yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün bizim bir bayramımızdır" dedi.

"Onların bütün sene ilgiye ihtiyacı var"

Başkan Çelikbilek, "Bu ayrı bir gündür ve bunu da inşallah bundan sonraki yıllarda da aynı eminim ki bütün kurumlarımız bunu devam ettirerek bu mutlulukları senede bir gün de dahi olsa yayılması ama bu şu anlama gelmesin bu çocuklarla biz yönetimler olarak kaymakamlık olarak belediye olarak her anlamda hangi talepleri olursa ilgileniyoruz. Çünkü onları bir gün değil bütün sene boyunca ilgiye ihtiyaçları var. Onlarla alakadar olmak gerekiyor, onları dinlemek gerekiyor, sevindirmek gerekiyor. Ailelerinin sıkıntıları varsa paylaşmak gerekiyor. Ama gördümki ailelerde mutlular çünkü evlatlarının neler yapabileceklerini göre biliyorlar. Bunun sevinçleri var yüzlerinde ve biz de bunu bütün senelerce yaşamak istiyoruz"diye konuştu.

"Ben burayı çok sevdim"

Yaşadığı sevinci anlatan bir çocuk, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Vallahi on numara beş yıldızlı bir etkinlik. Ben burayı çok sevdim. Kalabalık yerleri ben seviyorum. Bunu kim yaptıysa herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Şenlik sonunda İstanbul Kent Orkestrası ekipleri özel çocuklar ve aileleri için şarkı söyledi.