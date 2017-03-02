Özel Eğitim Uygulama Merkezinde Yangın Tatbikatı Yapıldı

Özel Eğitim Uygulama Merkezinde öğrenim gören öğrenciler için yangın tatbikatı yapıldı.

Özel Eğitim Uygulama Merkezinde öğrenim gören öğrenciler için yangın tatbikatı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü sivil savunma uzmanı eşliğinden Özel Eğitim Uygulama Merkezinde öğrenimlerine devam eden öğrenciler için yangın tatbikatı düzenlendi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yangın tatbikatında sivil savunma uzmanı eşliğinde öğrenciler yangına müdahale etme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Okul Müdürü Ümit Selçuk Şimşek yaptığı açıklamada, çocukların yaşayarak öğrenmelerine özen gösterdiklerini ve halkın içerisinde bulunarak sosyalleşmeleri gerektiğini söyledi.