Özel, “Genç Meslektaşlarımızla Hukuk Buluşmaları” Etkinliğine Katıldı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda "Genç Meslektaşlarımızla Hukuk Buluşmaları" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Özel, yaptığı konuşmada gençlere tavsiyelerde bulundu. Özel, geleceğin yargı yükünü yüklenecek meslektaş adaylarına iyi bir hukukçu olmanın ötesinde iyi bir vatandaş ve iyi bir insan olmanın gerekliliğini anlattı. Gençlere yapılacak her işte empati kurarak olaylara yaklaşmaları tavsiyesinde bulunan Özel, hukukçuların her şeyden önce amaçlarının adaleti tesis etmek olduğunu hatırlattı.

Etkinlik sonunda Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Hasan Hüseyin Bayraklı tarafından, Özel'e günün anısına plaket verildi.