Özel Gençler Polis Ormanında Fidan Dikti

Aksaray'da "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında temsili polis olan bedensel ve zihinsel engelli lise öğrencileri polis hatıra ormanında...

Aksaray'da "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında temsili polis olan bedensel ve zihinsel engelli lise öğrencileri polis hatıra ormanında fidan dikti.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında özel gençleri unutmadı. Özel gençlere yönelik etkinlikler düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü, polis üniforması giydirdiği ve temsili polis ilan ettiği özel gençlerle polis hatıra ormanına gitti. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı programda özel gençler Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Mutlulukları gözlerinden okunan özel gençler diktikleri fidanlara isimlerini astı.

"Özel gençlerimizle birlikte bizler de mutlu olduk"

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, özel gençlerin mutluluğunun kendilerini de mutlu kıldığını belirterek, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle özel eğitim gören gençlerimiz, kardeşlerimizle bulunduğumuz polis hatıra ormanında ağaç diktik. Onlarla birlikte ağaç dikmekten çok büyük mutluluk duyduk. Çok memnun olduk. Emniyete de geldiler, ziyaret ettiler. Şimdi ağaçlarımızı diktik, isimliklerimizi de ağaçlarımıza bağladık. İnşallah burası bir orman haline gelince bu günlerimizi de yad etmiş olacağız. Çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizleri de mutlu kıldı. Amacımız mutlu etmek. Toplum üzerinde bir farkındalık oluşturmak, bilinç aşılamak. Şu an bizimle birlikte olan arkadaşlarımız zihinsel engelli arkadaşlarımız. Fakat biz onları özürlü olarak görmüyoruz. Bizim asıl zihinsel özürlü gördüğümüz gelişime engel olan, ilerlemeye engel olan, üretime engel olan insanlardır. Bunlar Allah'ın bir takdiri ilahisidir. Herkesin başına gelebilir. Onun için onların mutluluğu bizi de mutlu kılmıştır" dedi.