Emniyet Genel Müdürlüğü, 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da "Özel Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme Çalıştayı" düzenleyecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da "Özel Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme Çalıştayı" düzenleyecek.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında teori ve uygulamadaki tespit edilen sorunlarına çözüm önerileri oluşturulması ile özel güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmesini sağlayıcı stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalıştaya; 81 İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu İhale Kurumu, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü, Gübretaş Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Federasyonu, Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD), Özel Güvenlik Şirketleri, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Güvenlik-İş Sendikası, Harp-İş Sendikası, Hür Özel Güvenlik Sendikası ile Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED) temsilcileri katılacak.

Çalıştayda; özel güvenlik görevlilerinin eğitim sorunları, denizde özel güvenlik uygulamaları, okul güvenliği, özel güvenlik şirketlerinin denetlenmesi ve denetlemelerde karşılaşılan sorunlar ile raylı sistemlerde özel güvenlik uygulamaları ele alınacak.