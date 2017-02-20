  • BIST 88.830
  • Altın 144,131
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -5 °C
  • Rize -5 °C
  • Trabzon 6 °C

(Özel Haber ) Bursa’da 5 Çocuk Pitbull Korkusu Yüzünden Okulun Balkonuna Tırmandı

» »
(Özel Haber ) Bursa’da 5 Çocuk Pitbull Korkusu Yüzünden Okulun Balkonuna Tırmandı
Bursa'da başıboş bir Pitbull köpeği okul bahçesinde oyun oynayan çocuklara korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da başıboş bir Pitbull köpeği okul bahçesinde oyun oynayan çocuklara korku dolu anlar yaşattı. Çocuklar korkudan balkona tırmanıp anne babalarını arayınca polis ve itfaiye seferber oldu.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki Ayten Bozkaya İlkokulu bahçesinde meydana geldi.

Başıboş Pitbull köpeği okul bahçesine girdi. Korku saçan köpek, okul bahçesinde top oynayan çocuklara saldırmaya çalışınca çocuklar korku içerisinde balkona tırmandı.

Pitbull cinsi köpek okul bahçesinden çıkmayınca çocuklar balkonda mahsur kaldı. Çocuklar anne ve babalarını arayarak okul bahçesinde mahsur kaldıklarını söyledi. Polis ekiplerine haber veren anne babalar panik içerisinde okula koştu. Olay yerine gelen polis ekipleri önce köpeğin sahibini aradı. Bulamayınca belediye ekiplerine haber verdi. 1 saat balkonda kalan çocuklar köpeğin sahibi gelince kurtarılabildi. Polis ekipleri köpeğin sahibini köpek ile birlikte polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Özel Haber ) Bursa’da 5 Çocuk Pitbull Korkusu Yüzünden Okulun Balkonuna Tırmandı

(Özel Haber ) Bursa’da 5 Çocuk Pitbull Korkusu Yüzünden Okulun Balkonuna Tırmandı

(Özel Haber ) Bursa’da 5 Çocuk Pitbull Korkusu Yüzünden Okulun Balkonuna Tırmandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fırat Kalkanında 181’inci Gün20 Şubat 2017 Pazartesi 07:33
  • Polisten Kaçmak İçin E-5 Karayoluna Atlayan Şüpheliye Otomobil Çarptı20 Şubat 2017 Pazartesi 04:53
  • Fetö’nün Suikast Timi Duruşması Öncesi Muğla’da Geniş Güvenlik Önlemi20 Şubat 2017 Pazartesi 03:58
  • Tokat’ta 3 Ev Alevlere Teslim Oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 03:28
  • Başkent’te Ev Yangını20 Şubat 2017 Pazartesi 01:43
  • Ormanda Kaybolan Üniversite Öğrencilerini Akut Buldu20 Şubat 2017 Pazartesi 01:43
  • İzmir’de Su Kuyusunda Ölü Bulunan Lise Öğrencisi Hakkında Flaş Gelişme19 Şubat 2017 Pazar 22:43
  • Kahramanmaraş’ta Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü19 Şubat 2017 Pazar 21:33
  • Lüks Cip Seyir Halindeyken Alev Aldı19 Şubat 2017 Pazar 21:28
  • ’Helikopter Düştü’ İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi19 Şubat 2017 Pazar 21:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti