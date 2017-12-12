Özel Harekat Polisinin Karıştığı Bar Çıkışındaki Kavga Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel harekat polisinin de karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel harekat polisinin de karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece Barlar Sokağı'nda bir bara girmek isteyen Bursa'da görevli özel harekat polisi E.B., kendisini içeri almayan güvenlik görevlisi V.B. ve E.Ç. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile V.B. ve E.Ç. adlı görevlilerin de aralarında olduğu 5 kişi, E.B.'ye sopalarla saldırdı. Başına sopa darbeleri alan E.B. ise beylik tabancasını çıkararak, V.B. ve E.Ç.'yi bacaklarından yaraladı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan E.B. ise baygınlık geçirerek yere düştü. Özel harekat polisinin öldüresiye dövüldüğü o anlar ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavilerinin sürdüğü öğrenilen özel harekat polisi E.B. ile beylik tabancası ile yaraladığı V.B. ve E.Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.