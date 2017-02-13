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Özel Harekatla Huzur Operasyonu

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Özel Harekatla Huzur Operasyonu
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Özel Harekatın da desteği ile sorumluluk bölgesinde huzur operasyonu yapıldı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Özel Harekatın da desteği ile sorumluluk bölgesinde huzur operasyonu yapıldı. Kamu düzenini korumak, suç işlenmesini önlemek, aranan kişilerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonda, umuma açık mekanlar, araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

Türkiye'nin birçok şehrinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama, İnegöl'de Jandarma Özel Harekat ile birlikte 100 jandarma ekibiyle gerçekleştirildi. Sorumluluk bölgelerinde 100 personel ile huzur operasyonu yapan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dosta güven, düşmana korku saldı. Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı uygulamada umuma açık alanlar ve trafik uygulamaları ile mekanlar ve araçlar didik didik arandı, şahısların tek tek sorgulamaları yapıldı.

JÖH de katıldı

İnegöl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Trafik, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, İnegöl'de sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yaptığı uygulamaya Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri de destek verdi.

100 kişilik ekiple operasyon

İnegöl'e bağlı Yeniceköy, Tahtaköprü, Kurşunlu, Cerrah, Çeltikçi ve İsaören mahalleleri ile Bursa-Ankara karayolu üzerindeki tesisler, İnegöl-Yenişehir karayolu üzerindeki işletmeler, araçlar ve vatandaşlar didik didik arandı. Yapılan trafik uygulamalarında 455 araç aranırken, sürücü ve yolculardan oluşan bin 528 kişinin de GBT sorgulamaları yapıldı. Yapılan trafik uygulamasında 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 11 bin 785 lira para cezası kesildi.

Umuma açık iş yerleri didik didik arandı

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesindeki umuma açık iş yerlerinde de aramalar yaptı. Alkollü mekanlar, kıraathaneler, tekel bayileri olmak üzere toplam 45 iş yerinde arama yapılırken, binlerce vatandaş GBT sorgusundan geçirildi, aranan 10 kişi yakalandı.

Aramalarda bir şahsın üzerinden çıkan ruhsatsız av tüfeğine el konulurken, 20.00 ile 22.30 saatleri arasında yapılan uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Özel Harekatla Huzur Operasyonu

Özel Harekatla Huzur Operasyonu

Özel Harekatla Huzur Operasyonu

Özel Harekatla Huzur Operasyonu

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