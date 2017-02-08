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Özel İdare personeline Vali'den bilgilendirme

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Özel İdare personeline Vali'den bilgilendirme
Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yaz sezonu için yoğun bir çalışmanın kendilerini beklediğini ve bu çalışmaların başarıya ulaşmasında ekip olmanın önemine dikkat çeken Vali Haktankaçmaz, "Burada her iş önemli. Proje iyi hazırlanmadıysa bunun alana uygulanmasında da sıkıntı olur. Daha sonra kontrolünde. Yani ekip işinde her şey birbiriyle bağlantılı" dedi.

Bu yıl içerisinde diğer işlerin yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarına da başlanacağının altını çizen Haktankaçmaz, makine parkını da zenginleştirerek, önümüzdeki üç yıl içerisinde yol konusunu gündemden çıkarmak istediklerini belirtti. Bundan sonra belli aralıklarla bir araya geleceklerini ifade eden Vali Haktankaçmaz, "Sizlerinde görüş ve önerileri olursa onu dinlemekten memnuniyet duyarım. Unutmayın, yol demek medeniyet demek, su demek zaten bunu tartışmaya dahi gerek yok, kanalizasyon da aynı şekilde. Bu hizmetleri en ücra köylerimize dahi götürüp gündemimizden çıkarmak lazım" diye konuştu. Kırıkkale İl Özel İdaresi'ne gelişinde Vali Haktankaçmaz’ı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Atanur Aydın ve diğer yetkililer karşıladı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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