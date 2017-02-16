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Özel İdarenin Köylerde Çalışmaları Sürüyor

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Özel İdarenin Köylerde Çalışmaları Sürüyor
İl Özel İdaresi köylerimizdeki vatandaşların sıkıntılarını çözmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi köylerimizdeki vatandaşların sıkıntılarını çözmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Uzun dönemdir içmesuyu yetersiz olan Musabeyli İlçesi Karbeyaz köyünde sondaj vurulurken, daha önce üç kez sondaj vurulan, kaynak kuruması nedeniyle tesisi atıl duruma gelen köyün belirlenen noktalarına suya rastlanana kadar çalışmalar devam edeceği bildirildi. Çakallıpınar köyünde hat yenileme, Gülbaba köyünde kilit taşı Çalkaya köyünde de stabilize çalışmaları devam ediyor. Arazide çalışanların durumunu yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ayrıca Musabeyli İlçesinde yapılan İmam Hatip Ortaokulunun yurt binasının ve Hükumet Konağı inşaat alanında da Kaymakam Ertuğrul Avcı ve Teknik heyetle birlikte incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Bolat, "Bütün bu yatırımların gerçekleştirilmesinde katkısını esirgemeyen başta Valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, İl Genel Meclisi üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mevsimle birlikte köylerimizde çok yoğun bir çalışma başlatarak her yeri şantiye ye çevireceğiz" dedi.

Özel İdarenin Köylerde Çalışmaları Sürüyor

Özel İdarenin Köylerde Çalışmaları Sürüyor

Özel İdarenin Köylerde Çalışmaları Sürüyor

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