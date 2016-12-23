Özel Kuvvetler’in ateşle imtihanı

MSB F. Işık, FK Harekatı'nda DEAŞ (IŞİD)'ın bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 16 askerin (Özel Kuvvet) şehit, 16’sı ağır olmak üzere 30’un üzerinde askerin yaralandığı bilgisini verdi. Şanı Yüce Allah’tan şehitlere rahmet, gazilere acil şifa, şehit yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Türk askeri Batı, ABD ve Arap askerinin girmeye cesaret edemediği sonu olmayan cehennemde savaşıyor. ABD’de askerin sınır ötesi operasyonda kullanılmasına halk kesinlikle karşı. Obama ‘göndermeyeceğim, gideni getireceğim’ diyerek iki defa seçim kazandı. Ancak son seçimden kısa bir süre önce güvenli operasyonlar için 5 bin asker gönderince, H.Clinton kazanılmış seçimi kaybetti.

Arap ve birçok batı ülkesi yalnız hava saldırılarına katılırken sadece Türk Ordusu kara savaşlarına katılıyor. TSK ulusal çıkarlarımız için oradaysa dünyanın diğer ülkeleri niçin orada? Onlar da mı Türkiye’nin ulusal çıkarları için IŞİD’le savaşıyor? Yıllardır PKK’ya 50 binden fazla kurban verirken bir ABD/AB veya Arap askeri tek kurşun attı mı PKK’ya?

Bakan Işık ‘Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık'ın kurtarılmış olması mühimdir. Böylece 2 bin kilometre civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir. 1005 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. DEAŞ ise kalleşçe hareket etmektedir.’ dedi.

Kuzey Suriye’ de bir Kürt Kantonu (önce özerk bölge sonra devlet) kurulmaması için, Türk askerinin kanıyla alınmış toprakları, PKK/PYD/RPG, boşaltması gerekir. Aksi durumda ordu, IŞİD yerine PKK’nın türevleriyle mücadele ederse, bu mücadele ulusal çıkarlarımız için yapılmış olur.

Batının Türk askerine mahhküm olduğu bu günlerde PKK ve türevleri oralardan kovulmazsa ki kovulamıyor, yarın IŞİD gittikten sonra hiç kovulamaz. BM karayla Türk askeri Suriye ve Irak’tan çıkarılır. Yerine PKK uzantıları yerleştirilir.

Türkiye PKK’ya karşı sınır ötesi operasyon yapmaya kalkınca ve Gen Kur Bşk Y.Büyükanıt ve Başbakan Erdoğan ‘operasyon son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir’ demesine rağmen, B.Obama ve Condoleezza Rice ‘Operasyonu durdurun’ deyince operasyon bitmedi mi? Bırakın teröristleri yok etmeyi, birlikler geri dönerken Zap suyu kenarında saldırıya uğradığı için 8 şehit daha verilmedi mi?

Bugün de PKK uzantılarının Türkiye’de patlattığı fabrikasyon bombalar NATO yapımı. PKK ve türevlerinin Irak ve Suriye’de DAEŞ (IŞİD)’e karşı savaştığı için ABD ve Almanya silah verdiğini açıkça söylüyor.

Türkiye’nin IŞİD’in elinden aldığı Kobani, Menbiç v.b. yerler şimdi kimin elinde? PKK’nın uzantısı PYD’nin elinde. PYD’ye boşaltması için 48 saat süre tanınmadı mı? Tanındı. PYD Menbiç’i değil 48 saatte, 48 günde, 88 günde boşalttı mı? Boşaltmadı. ABD yaptığı son açıklamada PYD’nin Menbiç’i boşaltmayacağını söyledi. Ulusal çıkarlarımız her yerden ve her şeyden önce PKK ve uzantılarıyla mücadeleyi ve Menbiç’in boşaltılmasını gerektiriyor. Irak ve Suriye’de kalcı iki güç var, birisi IŞİD diğeri PKK. ÖSO v.b. gibi güçler devlet kuracak altyapıya sahip değil; daha önce elde ettikleri yerleri ya kaybettiler ya sattılar. Türkiye PKK ve IŞİD dışında bir formül üretecekse, bugün üretecek. Yoksa yarın kuzey Suriye PKK’nın eline geçecek.