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Özel Öğrenciden Fotoğraf Sergisi

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Özel Öğrenciden Fotoğraf Sergisi
Kütahya'nın Hisarcık Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'nda öğrenim gören Ekrem Can Demir'in okulda açılan resim sergisi ilgi görüyor.

Kütahya'nın Hisarcık Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'nda öğrenim gören Ekrem Can Demir'in okulda açılan resim sergisi ilgi görüyor.

Serebral Palsi (beyin felci) hastası tekerlekli sandalyeye mahkum 14 yaşındaki Ekrem Can Demir, fotoğrafçılık yapan babasına özenerek 5 yıl süresince çektiği resimler öğrenim gördüğü Şehitler Ortaokulunun koridorunda, "Ekrem'den" köşesinde sergilendi. Sergiyi gezen Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci Ekrem Can Demir'i tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Baba İsmail Hakkı Demir, yüzde 98 ağır özürlü çocuğunun fotoğraf tutkusu sayesinde yaşama tutunma azminden mutluluk duyduğunu belirterek, "Oğlum 3 yaşından beri özel rehabilitasyon merkezine gittiği için sosyal faaliyetlere ilgisi fazla. Ekrem Can'ın resim çekme merakı 5 yıl önce benimle beraber gittiği resmi törenlerde benden görerek başladı. Şimdilerde fotoğraf makinesini elinden düşürmüyor ve her ortamda resim çekiyor. Çektiği resimlerin sergilenmesinden dolayı çocuğum çok mutlu oldu. Bizlere bu imkanı sağlayan Şehitler Ortaokulu idaresine, Özel Eğitim Öğretmeni Esra Doğan'a ve tüm öğretmenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.(MA-EFE)

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