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Özel Öğrenciler Başkan Cankul’u Ziyaret Etti

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Özel Öğrenciler Başkan Cankul’u Ziyaret Etti
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde eğitim veren Hacer Özer İlkokulu'nda okuyan engelli öğrenciler Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'u ziyaret etti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde eğitim veren Hacer Özer İlkokulu'nda okuyan engelli öğrenciler Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'u ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kepsut ilçesinde eğitim veren Hacer Özer İlkokul Müdürü Muhammet Çeri, özel eğitim öğretmeni ve öğrencileri Kepsut Belediye Başkan İsmail Cankul'u makamında ziyaret etti. "Bir nefeste sen ver" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Cankul, "Her bireyin eşit haklara sahip olduğunun savunucusuyum. Şahsım ve belediyemiz olarak da göreve ilk geldiğim günden bu yana eğitim ve öğretim her zaman önceliğimiz oldu, bundan sonrada olmaya devam edecek. Birlikte çalışarak engelleri kaldırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Cankul, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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