Özel Öğrenciler Can Dostlarını Unutmadı

Sokak hayvanlarının hayata tutunması ve yeni yuvalarını bulabilmesi için çalışmalarını sürdüren Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon...

Sokak hayvanlarının hayata tutunması ve yeni yuvalarını bulabilmesi için çalışmalarını sürdüren Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, özel misafirlerini ağırladı.

Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek yavru köpeklere özel ilgi gösterdi. Hasta ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarının nasıl tedavi edildiği hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Ertuğrul Yıldırım, sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduklarını ve insanların sevgisine ihtiyaç duyduklarını söyledi.