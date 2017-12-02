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Özel Öğrenciler Gönüllerince Eğlendiler

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Özel Öğrenciler Gönüllerince Eğlendiler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin Geleneksel Pilav Günü gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin Geleneksel Pilav Günü gerçekleştirildi. Kimi gelinlik giyen, kimi balerin olan özel öğrencilerin sergilediği gösteriler beğeni ile izlendi.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Pilav Günü büyük ilgi gördü. Pilav Gününe Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Daire Müdürleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Geleneksel pilav gününde özel öğrenciler ünlü sanatçıları taklit etti, büyük beğeni ile izlenen gösteride Barış Manço'dan Sezen Aksu'ya Ümit Besen'den Harun Kolçak'a kadar birçok ünlü sanatçıyı şarkılarıyla canlandırdılar.

Özel çocuklar gösterilerinin ardından çalan müziklerle gönüllerince eğlendiler dans ettiler. Program yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama merkezi öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı serginin gezilmesi ile sona erdi.

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