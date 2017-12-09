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Özel Öğrenciler Üniversiteli Olma Heyecanı Yaşadı

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Özel Öğrenciler Üniversiteli Olma Heyecanı Yaşadı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörlüğü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında ve farkındalıkların...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörlüğü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında ve farkındalıkların artırılması amacıyla Nevşehir Valiliği Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi özel öğrencilerine üniversiteli olabilme heyecanını yaşattı.

Sabah okula çıkar gibi kuruluştan ayrılan özel gereksinimli öğrenciler, görevliler eşliğinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine getirildi. Kendilerini, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Karipçin, Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Zeliha Leblebici, Fakültenin personeli ile öğrenciler karşıladı.

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünden Öğr. Gör. Emre Küçükgök ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Kılınçer eşliğinde müzik dersine, Öğr. Gör. Necmiye Demircioğlu ve Arş. Gör. Aybike Karakurt eşliğinde seramik dersine ve Öğr. Gör. M. Aydın Avcı'yla birlikte de resim dersine giren özel öğrenciler, bir günlük de olsa üniversiteli olma heyecanını ve gururunu yaşadılar.

Doç. Dr. Zeliha Leblebici, "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi olarak "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireylerin üniversite eğitimini almalarını, onların bu heyecanı yaşamalarını ve üniversite ortamını görmelerini amaçladık. Fakültemizde derslere giren ve aktivitelere katılan özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları bu heyecanları ve mutlulukları gerçekten de görülmeye değerdi. Toplumumuzun vazgeçilmez birer parçası olan özel gereksinimli insanlarımızın daha fazla topluma kazandırılması, eğitim-öğretimde onlara daha fazla yer verilmesi ve önlerinin açılması gerekir" diye konuştu.

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