Özel Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi

Reşadiye Belediyesi tarafından 6 özel öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Reşadiye Belediyesi tarafından 6 özel öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Reşadiye 15 Temmuz Şehit Erkan Yiğit Ortaokulu'nda eğitim gören, 2016 - 2017 Özel Eğitim Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda çeşitli dallarda derece alan, 6 özel öğrenciye Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç bisiklet hediye etti. Çocukların madalya ile dönmesinin gururunu yaşayan Kılıç, ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Başkan Kılıç,"Reşadiye Belediyesi olarak öğrencilerimize yönelik güzel ve anlamlı çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Şampiyonasında başarılı olan öğrencilerimize bisiklet hediye ettik. İnşallah bundan sonra da belediyemiz imkanları doğrultusunda çocuklarımız ve öğrencilerimizi sevindirmeye, başarıya doğru koşmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.