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Özel Öğrencilerin Sergisi Açıldı

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Özel Öğrencilerin Sergisi Açıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, özel öğrenciler eğitim yılı içerisindeki yapmış oldukları çalışmaları sergiledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, özel öğrenciler eğitim yılı içerisindeki yapmış oldukları çalışmaları sergiledi.

Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde öğrenim gören özel öğrenciler, eğitim yılı içerisinde el emeği, göz nuru dökerek ortaya çıkardıkları çalışmaları bir sergi ve kermes programında vatandaşların beğenisini sundu. Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park'ta düzenlenen sergi ve kermesin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Mehmet Aytekin, "Bu kermes ve sergimiz etenemdik projesi kapsamında, "engelimiz, üretime engel değil" sloganıyla hayata geçirilen bir çalışma oldu. Bu proje için yıl içerisinde canla başla çalışan öğretmen arkadaşlarımız ile öğrencilerimize performanslarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşma ve duaların ardından kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi. Katılımcılar sergi ve kermes alanını gezdi. Serginin, 9 Mayıs gününe kadar açık kalacağı belirtildi. Açılışa, Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Rüştü Beğendi ve Ahmet Yalçın, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Talat Pek, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Özel Öğrencilerin Sergisi Açıldı

Özel Öğrencilerin Sergisi Açıldı

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