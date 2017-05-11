Özel Öğrencilerin Sergisi Büyüledi

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrenciler...

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrenciler tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

ZİÇEV öğrencilerinin yaptıkları ürünlerden oluşan serginin açılış kurdelesini, Vali Mehmet Ceylan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ve Ziçev Başkanı Rukiye Güneş birlikte kesti. Açılışın ardından düzenlenen gösteriler sonrası beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte sergiyi gezen Vali Mehmet Ceylan, ürünleri inceleyerek, emeği geçen öğrencilerle tek tek ilgilendi. Yaptıkları ürünler dolayısıyla öğrencileri kutlayan çok beğendiğini söyleyen Vali Ceylan, eğitmenlere de teşekkür etti.