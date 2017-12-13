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Özel Okulda ‘Kutlu Doğum’ Etkinliği

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Özel Okulda ‘Kutlu Doğum’ Etkinliği
Diyarbakır'da özel bir okul tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'da özel bir okul tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Özel 571 Koleji öğrencileri "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenledi. Etkinliğe, okul idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı. Okul kurucu müdürü Derya Karak'ın konuşması ile başlayan etkinlikte 4. Sınıf öğrencisi Abdülkadir Altaş "Anne Bana Peygamberimi Anlat O'nu Tanımak istiyorum" şiirini seslendirdi. Program sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, minik öğrenciler katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Program da Kudüs'te unutulmadı. Kudüs'ün özgürlüğü için, Müslümanların zalimlerin zulmünden kurtulması için dualar edildi.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte öğrenci velileri öğrencilerin yapmış olduğu etkinlikleri büyük bir beğeni ile izlerken resimlerini çekmeyi ve videoya almayı da ihmal etmedi. İlahilerin seslendirildiği etkinlikte kareografiler ve semazen gösterileri de izleyenleri büyüledi.

Okuduğu Mescid-i Aksa şiiri ile davetlilere duygu dolu anlar yaşatan Okul Kurucu Müdürü İşkadını Derya Karak, "Peygamberimiz Hz. Muhammed'i idol alarak vatana, millete ve topluma faydalı bir nesil yetiştirmek için bu yola çıktık. Öğrencilerimizin tümü bir cevherdir, onları çok seviyoruz, onlar bizlerin geleceğidir. Öğrencilerimizin başarıları bizleri onurlandırıyor. Kurulduğumuz günden bu yana birçok etkinlikte bir araya geldik. Böyle duygu dolu bir etkinlikte de bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize de sonsuz teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi çok seviyoruz rabbim hepsini bağışlasın" dedi.

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