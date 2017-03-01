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Özel Olimpiyatlar Türkiye Marmaris’te

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Özel Olimpiyatlar Türkiye Marmaris’te
Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde,Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çağdaş Bilim Koleji ile iş birliği yapılacak

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde,Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çağdaş Bilim Koleji ile iş birliği yapılacak

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri dar sınırlarından çıkarıp hayatın içine çekebilmek için çeşitli proje ve etkinlikler gerçekleştiren Özel Olimpiyatlar Türkiye, Marmaris'i de kapsama alanına aldı. Marmaris Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çağdaş Bilim Koleji de Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin iş birliği yaptığı kurumlar arasına katıldı.

Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü Didem Ünsür, "Amacımız, kollarımızla tüm Türkiye'yi sararak daha fazla özel çocuğa dokunmak. Marmaris'e gelmekten mutluyuz ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde; iki seçkin eğitim kurumuyla güzel bir iş birliği gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye, Birleştirme Projesi kapsamında Marmaris'te Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çağdaş Bilim Koleji ile çalışmaya başladı.

Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ile diğer bireylerin aynı spor takımları ve sosyal etkinliklerde birlikte yer almasını hedefleyen Birleştirme Projesi kapsamında gerçekleşen iş birliği; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür, Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü G. Yeliz Ekiz Özdemir ve Çağdaş Bilim Koleji Müdürü Ahmet Ünal'ın katıldığı bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel toplantıda Marmaris olarak ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtirken, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ise "Amacımız bütün engelleri kaldırmak, geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmek. Özel çocuk yoktur bütün çocuklar özeldir. Birlikte oynasınlar, beraber büyüsünler, geleceğe el ele yürüsünler. Çözüm sende! Kalbini engelleme, engelleri kaldır. Her çocuk özeldir. Birleştirme Projesinde bizde varız. Hayat birlikte, oyun birlikte..." diye konuştu.

Ünsür: "Amacımız, oyunu ve hayatı birlikte güzelleştirmek"

Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür, "Özel Olimpiyatlar Türkiye, 170 ülkeye yayılmış, yaklaşık 4,5 milyon sporcuya sahip, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Special Olympics International'ın bir parçası. Amacımız, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri dar sınırlarından çıkararak sosyal hayatın içine çekmek Bunu da sporun birleştirici gücünden yararlanarak gerçekleştiriyoruz. Bu çocuklarımız ilgi ve sevgiyle çok güzel işler başarıyorlar.

2016 yılında ulaştığımız kişi sayısı 18 bine yaklaştı. Bu sayıyı ikiye, üçe katlamak; kollarımızla tüm Türkiye'yi sarmak istiyoruz. Şimdi Muğla'dayız ve seçkin iki eğitim kurumuyla iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim bir sloganımız var; "hayat birlikte, oyun birlikte'. İşte biz hayatı ve oyunu birlikte güzelleştirebileceğimizi herkese göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü G. Yeliz Ekiz Özdemir, "İçinde yaşadığı toplumun bir parçası olan özel çocuklarımızın, ötekileştirilmeden hayatın içine dahil edilmesi yönünde oldukça önemli olan bu projenin diğer alanlar içinde örnek teşkil etmesini temenni ederiz" dedi. Çağdaş Bilim Koleji Müdürü Ahmet Ünal ise şunları söyledi: "Okulumuz akademik başarı kadar, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere de büyük önem vermektedir. Bununla birlikte değerler eğitimini de çok önemsiyoruz. Adalet, Sorumluluk, Dürüstlük, Saygı, Özgüven, Yardımseverlik gibi değer yargılarını küçük yaşlarda çocuklarımıza kazandırmayı hedefledik"

Özel Olimpiyatlar Türkiye Marmaris’te

Özel Olimpiyatlar Türkiye Marmaris’te

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