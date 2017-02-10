Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde Halka Açık Konferans

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde halka açık konferanslar kapsamında yarın Kadın Hastalıkları ve Doğum-İnfertilite ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde halka açık konferanslar kapsamında yarın Kadın Hastalıkları ve Doğum-İnfertilite ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Özdurak tarafından "Tüp Bebek Tedavisinde Güncel Gelişmeler" konusu anlatılacak.

Yrd. Doç. Dr. Özdurak'ın tüp bebek yöntemi, kimlere uygulanabilir ve tüp bebek tedavisinde güncel gelişmeler konularında bilgiler paylaşacağı konferans, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonunda, yarın saat 10.00'da düzenlenecek.

Konferansa, dileyen herkes davetiyesiz katılabilecek.