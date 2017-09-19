Özel Sektörün Yurtdışı Borcu Kısa Vadede Arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar dolar artarak 213,6 milyar dolar, kısa...

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar dolar artarak 213,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,3 milyar dolar artarak 16,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar dolar artarak 213,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,3 milyar dolar artarak 16,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 817 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,6 milyar dolar artışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 655 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 131 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 93 milyon dolar artışla 10,4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,6 milyar dolar artışla 3,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar artarak 149,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar artarak 15,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6'sının dolar, yüzde 34,4'ünün euro, yüzde 4,3'ünün Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 47,3'ünün dolar, yüzde 29,3'ünün euro, yüzde 23,3'ünün Türk lirası ve yüzde 0,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 213,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52'sinin finansal kuruluşların, yüzde 48'inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 16,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,4'sını finansal kuruluşların, yüzde 23,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.