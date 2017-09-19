  • BIST 106.535
  • Altın 146,893
  • Dolar 3,4935
  • Euro 4,1911
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Özel Sektörün Yurtdışı Borcu Kısa Vadede Arttı

» »
Özel Sektörün Yurtdışı Borcu Kısa Vadede Arttı
Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar dolar artarak 213,6 milyar dolar, kısa...

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar dolar artarak 213,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,3 milyar dolar artarak 16,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar dolar artarak 213,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,3 milyar dolar artarak 16,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 817 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,6 milyar dolar artışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 655 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 131 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 93 milyon dolar artışla 10,4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,6 milyar dolar artışla 3,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar artarak 149,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar artarak 15,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6'sının dolar, yüzde 34,4'ünün euro, yüzde 4,3'ünün Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 47,3'ünün dolar, yüzde 29,3'ünün euro, yüzde 23,3'ünün Türk lirası ve yüzde 0,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 213,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52'sinin finansal kuruluşların, yüzde 48'inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 16,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,4'sını finansal kuruluşların, yüzde 23,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girişimcilerin İnternete Erişim Oranı 2017’de Arttı19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Bursa İş Dünyası Paris’te Tekstil Sektöründe Yeni Trendleri Belirliyor19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar19 Eylül 2017 Salı 09:48
  • Çerkezköy Tso, Bulgar Türk Ticaret Ve Sanayi Odasını Ağırladı19 Eylül 2017 Salı 09:43
  • Aydın’ın Sarı Lop İnciri İlgi Görüyor19 Eylül 2017 Salı 09:38
  • Serbest Piyasada Döviz Fiyatları19 Eylül 2017 Salı 09:23
  • Kayseri’de Ar-ge Ve Tasarım Merkezleri Sayısı 8 Oldu19 Eylül 2017 Salı 09:18
  • 30 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı19 Eylül 2017 Salı 08:48
  • Kalkınma Bakanlığı Ve Gaün Bap Destekli Proje Tamamlandı18 Eylül 2017 Pazartesi 19:08
  • Yedi Mavi,örnek Daireleri Görücüye Çıktı18 Eylül 2017 Pazartesi 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti