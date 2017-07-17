Özel Sektörün Yurtdışı Kredileri Mayıs’ta Uzun Vadeli Arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 6,2 milyar dolar artarak 209...

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 6,2 milyar dolar artarak 209 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mayıs ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu istatistikleri açıklandı. Buna göre; özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 6,2 milyar dolar artarak 209 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,1 milyar dolar artarak 15,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 57 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 4 milyar dolar artışla 28,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 709 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 134 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 68 milyon dolar azalışla 10,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1 milyar dolar artışla 3,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 503 milyon dolar azalarak 147,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,1 milyar dolar artarak 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 209 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,3'ünün dolar, yüzde 33,8'inin euro, yüzde 4,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 51'inin dolar, yüzde 28,5'inin euro, yüzde 20,3'ünün Türk lirası ve yüzde 0,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 209 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,3'ünün finansal kuruluşların, yüzde 47,7'sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 21,8'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.